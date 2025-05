Gelooft Club nog in het kampioenschap? Nicky Hayen is zeer duidelijk in de aanloop naar match tegen Antwerp

Club Brugge moet hopen dat Union niet wint van KAA Gent komende zondag. Enkel in dat scenario maken de Bruggelingen nog kans op de landstitel. Een zeer kleine kans dus, zeker gezien de vorm van zowel Union als Gent. Nicky Hayen sprak vrijdag nog een laatste keer met de pers.

Hoewel zowat iedereen ervan uitgaat dat Union zondagavond kampioen van België zal zijn, hopen ze blij Club Brugge nog op een klein mirakel. Bij puntenverlies van de Unionisten kan Club nog over de Brusselaars springen en in extremis hun landstitel verlengen.

Nicky Hayen stond op vrijdag de aanwezige pers te woord en uiteraard ging het vooral over de kansen van Club Brugge op een nieuw kampioenschap. "We zijn afhankelijk van de prestatie van KAA Gent tegen Union. Twee jaar geleden zagen onze supporters ook liever Union kampioen spelen dan Antwerp. Maar toen hebben wij onze sportieve plicht gedaan. We zullen zien hoe het zondag bij de spelers van Gent zal gaan", aldus de coach van Club Brugge.

Toch blijft Hayen strijdvaardig:"We hebben nog steeds kans op de titel. Dat hebben we vorige week zelf afgedwongen door te winnen op Anderlecht. We blijven erin geloven. In zowel onze wedstrijd als die van Union kan vanalles gebeuren. Het belangrijkste is dat we onze eigen partij winnen. Aan de reacties van het publiek zullen we dan wel merken hoe het bij Union verloopt."

Zoals Hayen zelf aangaf, is het natuurlijk vooral belangrijk dat Club zelf wint van Antwerp. Anders wordt het behalen van de titel schier onmogelijk. Bij een Antwerpse zege doet het resultaat van Union er zelfs niet meer toe. Dan mogen de Brusselaars sowieso de titel vieren.

En zo blijft het de komende dagen nog razendspannend in de Champions Playoffs. Of Club uiteindelijk de titel nog kan afsnoepen van Union, zullen we zondagavond rond 20u30 weten.