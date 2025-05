Toch niet opnieuw? Zware domper voor KRC Genk en een van zijn middenvelders

KRC Genk speelt zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht. De Limburgers zullen naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen rekenen op Ibrahima Sory Bangoura.

Na een dramatische reeks van 1 op 18 in de play-offs verspeelde KRC Genk al zijn kansen op de titel. Op de slotspeeldag neemt de club het op tegen Anderlecht en is er niets meer om voort te spelen in Limburg.

Genk is namelijk al zeker van zijn derde plaats, terwijl paars-wit ook sowieso vierde eindigt dit seizoen. Geen goed moment dus om risico's te nemen, en dat zal ook niet gebeuren bij Genk.

Dat heeft nu ook zeker betrekken op Ibrahima Sory Bangoura. De middenvelder haakte woensdagnamiddag namelijk af op training, meldt Het Belang van Limburg.

Hij blijft last hebben van de enkel en daardoor zal hij dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer in actie komen. Het plan is om hem nu klaar te stomen voor de voorbereiding.

Dit heeft ook zware gevolgen voor de speler zelf. Het ziet ernaar uit dat hij zo ook niet mee zal spelen met de nationale ploeg van Guinee de komende weken. Afgelopen interlandperiode werd hij opgeroepen, maar kon hij vanwege een blessure ook niet mee.