KAA Gent trekt overduidelijk de kaart van de (eigen) jeugd: deze jongens gaan naar de A-kern

KAA Gent trekt komend seizoen stevig de kaart van de jeugd en geeft verschillende jonge spelers de kans om zich te bewijzen bij de hoofdmacht. Met de promotie van Jong AA Gent naar de Challenger Pro League komt er een extra ontwikkelingsplatform voor talenten die klaarstaan om door te breken.

Verschillende jongeren maken alvast indruk en kunnen dit jaar of op korte termijn een vaste waarde worden in de A-kern, weet Het Nieuwsblad. Mohamed Soumah is een voorbeeld van zo’n jonge verdediger die volop kansen krijgt. De 22-jarige Guineeër kreeg onlangs zijn debuut bij de eerste ploeg, al kende hij een ongelukkig begin met een owngoal.

Desondanks blijft de club vertrouwen in hem hebben. Na het seizoen trainde hij verder mee met de A-kern, en door blessures bij de hoofdmacht kreeg hij nu zijn kans om te groeien en ervaring op te doen.

Ook Mohammed El Adfaoui staat in de kijker. De 17-jarige defensieve middenvelder kwam afgelopen zomer over van Anderlecht en liet meteen een sterke indruk achter. Hij trainde al mee met het eerste elftal en toont veel technische flair en zelfvertrouwen. Zijn groei is duidelijk merkbaar en hij lijkt snel klaar voor het hoogste niveau, schrijft de krant.

Aanvoerder Hannes Vernemmen is met zijn 20 jaar een belangrijke pijler bij Jong AA Gent. Als centrale verdediger leverde hij een constante prestatie en miste nauwelijks wedstrijden. Hoewel hij wellicht nog een jaartje nodig heeft om door te breken, is hij een speler waar de club vol vertrouwen in is. Met een goed seizoen in de Challenger Pro League kan hij zich verder ontwikkelen richting een vaste plek bij de eerste ploeg.

Ook de 19-jarige linkervleugelverdediger Abdoul Ayinde maakte het afgelopen seizoen een sterke groei door. Hij speelde al even mee bij het eerste elftal en zal volgend seizoen mee aansluiten bij de A-kern.

Tot slot is er het Gents talent Gyano Vanderdonck, een 18-jarige centrale middenvelder die al sinds 2011 bij Gent speelt. Ondanks zijn technische kwaliteiten en flair moet hij nog wat stappen zetten in zijn rendement en statistieken. Hij zal eerst verder doorgroeien bij Jong AA Gent voordat hij volledig klaar is voor de hoofdmacht.