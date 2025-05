Te vroeg verkocht? 'Topclubs in de rij voor speler die vorig seizoen nog bij KAA Gent zat: 50 miljoen euro is de prijs'

Malick Fofana werd anderhalf jaar geleden voor bijna twintig miljoen euro verkocht door KAA Gent aan Olympique Lyon. Daar maakt hij dit seizoen opnieuw indruk en zo kan hij mogelijk een absolute toptransfer gaan maken.

Malick Fofana maakte dit seizoen indruk in de Ligue 1 én in de Europa League en tekende al voor 11 goals en 6 assists in 41 duels voor Lyon over alle competities heen. Daarmee is hij van goudwaarde voor de Zuid-Franse club.

Fofana werd in januari 2024 voor 19,5 miljoen euro verkocht door KAA Gent aan Olympique Lyon. Mogelijk dat de Buffalo's door een doorverkooppercentage op de meerwaarde ook deze zomer nog eens langs de kassa kunnen passeren.

🚨 Liverpool have looked at 20-year-old Lyon winger Malick Fofana as a possible option if Luiz Diaz ends up leaving the club this summer.



(Source: Mundo Deportivo) pic.twitter.com/NpDYXBjOVD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 22, 2025

Liverpool heeft zich namelijk opnieuw officieel weten te roeren voor de winger. Dat laat Mundo Deportivo alvast weten. De Engelse topclub ziet in Fofana mogelijk een opvolger voor Luis Diaz, wiens toekomst op Anfield onzeker blijft.

50 miljoen euro?

De marktwaarde van de jonge Belg ligt ondertussen al op 25 miljoen euro, maar er mag verwacht worden dat hij nog voor (veel) meer zal verkassen. Hier en daar wordt al gesproken van het dubbele.

En dan lijkt hij op weg naar bijvoorbeeld Liverpool, al zijn er heel wat kapers op de kust. PSG, Arsenal en Juventus zijn maar een paar van de andere kanshebbers.