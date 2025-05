Olivier Renard stelt prioriteiten: 'Anderlecht schakelt versnelling hoger voor Duits talent'

Anderlecht is deze zomer op zoek naar versterking in de verdediging. De club zet alles op alles om Zoumana Keita aan te trekken.

Met de al beklonken komst van Mihajlo Cvetkovi─ç en Cedric Hatenboer heeft Anderlecht niet gewacht op de officiële start van de transfermarkt om zich voor te bereiden op het komende seizoen. Maar naast de aanval en het middenveld zal ook de verdediging een sector zijn die versterkt moet worden voor Olivier Renard en zijn team.

De achterhoede zal afscheid nemen van Jan Vertonghen en Adryelson, zonder de situatie van Jan-Carlo Simic uit het oog te verliezen. Vooral omdat het onwaarschijnlijk is dat Leander Dendoncker er nog zal zijn om de gaten te vullen. In deze context heeft de club verschillende opties voor de komende weken.

Een daarvan leidt naar Zoumana Keita. Hij is een 19-jarige Duitse centrale verdediger die speelt bij Victoria Cologne in de derde divisie. Volgens de krant Kicker intensiveert paars-wit de contacten om hem te overtuigen.

Opgeleid in Keulen vanaf jonge leeftijd, heeft Keita ook de Malinese nationaliteit. Na terug te keren van een gescheurde kruisband om zich als basisspeler te vestigen in de tweede helft van het seizoen, maakt hij indruk met zijn fysiek. De jongen wordt beschreven als een verdediger met een uitzonderlijke snelheid en eveneens opmerkelijke kracht.

"Zijn lichaam op 19-jarige leeftijd is ongelooflijk, hij is bijna onmogelijk te passeren. Dit zijn buitengewone kwaliteiten. Eerder was hij bang voor de bal. We hebben veel gewerkt om hem te helpen deze situaties beter aan te pakken", beschrijft zijn coach Olaf Janßen hem bij Le Fussball.com. Kwaliteiten die Anderlecht blijkbaar hebben weten te verleiden. Maar Zoumana Keita heeft onlangs zijn contract verlengd tot 2027, wat zijn club in een sterke positie plaatst.