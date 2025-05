Club Brugge heeft opvolger Talbi al in huis (al wordt er nog meer van hem verwacht): 'een fenomeen' wordt hij genoemd

In het Belgische jeugdvoetbal duiken regelmatig namen op waarvan men zegt: "Die moet je gezien hebben." Jesse Bisiwu is zo iemand. De 17-jarige winger van Club NXT geldt in Westkapelle al even als een ruwe diamant, maar begint die belofte nu ook steeds vaker op het veld in te lossen.

Op het EK -17 krijgt hij straks de kans om zich op internationaal niveau te tonen. Bondscoach Bob Browaeys rekent morgen tegen Tsjechië op zijn acties vanop links, waar de rechtsvoetige flankspeler naar binnen kan snijden – een beweging die hij intussen tot kunst verheven heeft.

Vergeleken met Fadiga

Bisiwu is een speler van het type dat je maar zelden tegenkomt. Uitzonderlijk wendbaar, explosief op de eerste meters en gezegend met een dribbel die tegenstanders tot waanzin kan drijven. Hij wordt niet voor niets "de slangenmens" genoemd, een bijnaam die niet alleen naar zijn lenigheid verwijst, maar ook naar zijn onvoorspelbaarheid in één-tegen-één-situaties. Dat zijn stijl doet denken aan een jonge Khalilou Fadiga, zegt veel over zijn flair en balgevoel.

Club Brugge haalde hem vijf jaar geleden weg bij OH Leuven. Toen al was duidelijk dat hij anders was dan de rest: sneller, sierlijker, speelser ook. Bij de U14 en U15 van Club speelde hij hoger dan zijn leeftijdsgenoten, samen met andere uitblinkers zoals Jessi Da Silva. Al viel toen ook al op: Bisiwu was niet altijd even coachbaar. In balbezit een troef, maar in balverlies moest hij vaak nog wakker geschud worden. Zijn spel was briljant, maar zelden constant.

Lefgozer

Die onvoorspelbaarheid heeft hij echter omgezet in rendement. In de Challenger Pro League maakte hij onlangs zijn eerste goal – een individuele topactie tegen Beveren – en vorige week was hij invaller én matchwinnaar tegen FC Luik, met een kopbaldoelpunt en een assist.

Het etiket "fenomeen" wordt in Brugge niet snel opgekleefd, maar bij Jesse Bisiwu is men er al een tijdje van overtuigd dat hij het verschil kan maken op het hoogste niveau. Niet alleen vanwege zijn acties, maar vooral omdat hij de gave heeft om iets te doen wat je niet verwacht. Hij speelt zoals jonge voetbalfans dromen dat ze zouden spelen: brutaal, technisch, met lef.

De volgende stap is duidelijk: regelmaat en discipline. Kan hij ook in balverlies zijn steentje bijdragen? Kan hij zijn niveau elke week halen? Als hij daarin slaagt, dan mag Club zich in de handen wrijven – en het grote publiek zich opmaken voor een speler die uit het niets een wedstrijd kan doen kantelen. België heeft er met Jesse Bisiwu opnieuw eentje om in de gaten te houden.