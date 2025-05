Rob Schoofs vertelt wat het kantelpunt in het seizoen van KV Mechelen was waardoor ze nog in de problemen kwamen

KV Mechelen kende dit seizoen flinke ups en downs, zo blikt kapitein Rob Schoofs (31) terug. Hij noemt "efficiëntie" het sleutelwoord dat het seizoen typeert.

Begin november stond Mechelen zelfs vierde en leek de droom van play-off 1 nog binnen bereik. Schoofs nuanceert: “Met play-off 1 waren wij toen niet bezig. We wisten dat de weg nog erg lang was.” De goede periode gaf vertrouwen, maar het realisme sloeg snel in.

De situatie kantelde met een reeks van tien wedstrijden zonder zege. “Vanaf januari slopen er twijfels in de groep", vertelt Schoofs in HLN. De ploeg verloor onder andere van Cercle, Genk en Anderlecht. “Ook de kwaliteit van ons voetbal werd minder.” Het ontslag van coach Besnik Hasi maakte de situatie er niet makkelijker op.

Volgens Schoofs was het een zware periode, die ook psychologisch doorwoog. “Die negatieve resultaten neem je ook mee naar huis", zegt hij. De ploeg zocht lang naar een verklaring, maar kon niet echt een reden vinden voor de terugval.

Een kantelpunt was de cruciale overwinning op Charleroi vlak voor het einde van de reguliere competitie. “Fred Vanderbiest had de ploeg goed neergezet en we speelden een zeer volwassen wedstrijd", zegt Schoofs. Ondanks zijn blessure keek hij vanaf de tribune toe. “Wonnen we niet in Charleroi, dan had het kot in de week voor Dender pas écht in brand gestaan.”

Die overwinning gaf Mechelen het vertrouwen om de laatste match met rust tegemoet te zien. Schoofs besluit: “Die zege was enorm belangrijk, uiteindelijk leverde het ons een plek in de play-offs op. Het was een seizoen met ups en downs, maar deze momenten maken het voetbal ook zo mooi.”