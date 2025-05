Na een moeizaam debuutseizoen: Dit is Leipzig van plan met Maarten Vandevoordt

Maarten Vandevoordt kende geen al te best eerste seizoen bij RB Leipzig. Hij was er vooral de doublure van de Hongaar Peter Gulacsi en moest vrede nemen met slechts een handvol optredens. Toch is het geloof bij Leipzig in Vandevoordt nog steeds groot.

Na een moeizaam seizoen heeft Leipzig de focus verlegd naar de volgende campagne. Met een zevende plaats konden ze zich zelfs niet kwalificeren voor Europees voetbal. Onze landgenoot Maarten Vandevoordt moest zich tevreden stellen met bekerwedstrijden en sporadisch eens een optreden in de competitie. Niet meteen het seizoen waar hij op had gehoopt. Maar volgend seizoen zou hij wel volop zijn kans krijgen, meldt Sky Sports. Volgens hen zou Vandevoordt in het volgende seizoen de nummer één van Leipzig worden. Gulacsi, 35, mag bij een goed bod andere oorden opzoeken. Hoe dan ook zal hij zijn plaats moeten afstaan aan Vandevoordt. Dat het geloof in de Belgische doelman nog niet verdwenen is, lijkt logisch. De Duitsers betaalden enkele jaren geleden al tien miljoen euro voor Vandevoordt, waarna hij nog twee seizoenen op huurbasis bij Racing Genk bleef. En dus staat Vandevoordt mogelijks voor het jaar van zijn grote Duitse doorbraak. Voorlopig heeft hij wel nog geen coach. Na het onslag van Marco Rose nam Zsolt Löw over tot het einde van het seizoen. Voor het volgende seizoen is Leipzig nog volop aan het speuren naar een nieuwe hoofdtrainer.