Dit heeft Pocognoli te zeggen in aanloop naar de titelwedstrijd van Union

Sébastien Pocognoli heeft een laatste keer met de pers gesproken in aanloop naar de thuiswedstrijd van Union tegen KAA Gent komende zondag. Indien de Brusselaars de zege kunnen pakken, zijn ze voor het eerst in 90 jaar kampioen van België.

Union staat voorlopig op kop met één punt meer dan Club Brugge. Na een fabelachtige 25 op 27 kunnen ze het in eigen huis afmaken tegen KAA Gent. In aanloop naar die wedstrijd hield de coach van Union, Sébastien Pocognoli, de druk zo veel mogelijk weg van zijn jongens.

"Als je kijkt van waar de club komt, weet je dat ze niet verplicht is om de titel te pakken. Dat was vorig jaar zo en dat is niet veranderd. Dat we in deze positie staan, is de beloning voor het harde werk dat hier al jaren gebeurt", aldus de Luikenaar.

Toch weet ook Pocognoli dat de kans zeer groot is dat Union zondag als kampioen van België van het veld zal stappen. Ze zijn het enige team dat het nog in eigen handen heeft. "We spelen thuis, dus dat is alvast positief. Als we deze match benaderen zoals we de voorbije weken deden, maken we kans om het af te maken. Anders zal het zeer moeilijk worden", gaf Pocognoli aan.

Tenslotte gooide de coach van Union ook nog met bloemetjes naar iedereen die de voorbije jaren betrokken was bij de heropbouw van de traditieclub. "We staan voor een geweldig mooie uitdaging waarvoor we alles uit de kast zullen moeten halen om ze te doen lukken. Als dat lukt, zou dat geweldig zijn en vooral ook onverhoopt als je kijkt waar de club zich vijf jaar geleden bevond. Ik hoop echt dat we het halen, want iedereen binnen deze club verdient het. We moeten erin geloven en zullen alles geven", sloot Pocognoli de persconferentie af.

Indien Union toch met punten zou morsen tegen Gent, kan Club Brugge alsnog kampioen worden. Dan zal het wel een beter resultaat moeten halen dan Union. Club speelt op hetzelfde moment thuis tegen Antwerp.