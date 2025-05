Wordt Sébastien Pocognoli de opvolger van Will Still bij RC Lens? Union-coach reageert duidelijk

Sébastien Pocognoli staat in de belangstelling bij andere clubs vanwege het harde werk dat hij heeft verricht bij Union. Maar hij wil geen aandacht besteden aan geruchten.

Enkele dagen geleden kondigde Will Still aan dat hij volgend seizoen niet langer de coach van RC Lens zal zijn. Met het welzijn van zijn zieke partner als prioriteit, heeft hij besloten om aan haar zijde in Engeland te blijven. De Franse club is dus op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor het volgende seizoen.

Zoals we vanochtend hebben gemeld, wordt Sébastien Pocognoli beschouwd als een prioriteit bij Lens. Jong, Franstalig, bekleed met geweldige resultaten voor zijn debuut als hoofdcoach van een eerste elftal, spreekt het profiel van de USG coach voor zich.

Wat brengt de toekomst voor Pocognoli?

Zal Union zich moeten neerleggen bij het feit dat de coach voor de vierde keer in vier jaar succesvol vertrekt aan het einde van zijn eerste seizoen als hoofdverantwoordelijke van het team, na Felice Mazzu, Karel Geraerts en Alexander Blessin? Deze vraag werd gesteld aan Pocognoli tijdens de persconferentie.

"Ons doel is om allemaal gefocust te blijven in onze bubbel, zowel de spelers als de stafleden. Het is normaal dat er geruchten zijn, maar we moeten er geen aandacht aan besteden. Zeker omdat ze onwaar zijn", legde hij uit volgens La Dernière Heure.

Hij ontkent de geruchten. "Dit is een manier om onze aandacht af te leiden." Of hij volgend seizoen nog steeds in het Dudenpark zal zijn? "Ik denk dat iedereen in de club tevreden is over mijn werk en dat is het belangrijkste. We zullen na het seizoen alle tijd hebben om hierover te praten."