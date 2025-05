Antwerp-coach Andries Ulderink komt met duidelijke waarschuwing voor Club Brugge

Antwerp neemt het zondag op tegen Club Brugge. Voor The Great Old staat er niets meer op het spel dit weekend, al zal het wel proberen om Club iets in de weg te leggen.

Antwerp staat zondag oog in oog met Club Brugge. Voor Antwerp staat er niets meer op het spel, de vijfde plaats werd al veilig gesteld. Club Brugge moet winnen en hopen dat Union punten laat vallen tegen KAA Gent om de titel te pakken.

Volgende week volgt nog wel een heel belangrijk duel voor Antwerp, dat de barragematch tegen Charleroi speelt voor het laatste Europese ticket. Het is niet onlogisch om te verwachten dat coach Andries Ulderink dit weekend niet met zijn sterkste elf start.

"De wedstrijd in Brugge wordt lastig", opende hij bij Het Nieuwsblad. "Met wat er voor hen op het spel staat kunnen we natuurlijk verwachten dat ze fel gaan starten om de wedstrijd zo snel mogelijk in hun voordeel te beslissen."

"Daar hebben we deze week de nodige accenten op gelegd, want het is niet de bedoeling dat we daar 90 minuten lang alleen maar moeten verdedigen. We willen zelf ook invloed hebben op de wedstrijd", gaat de Nederlander verder.

"Ik heb Club dit seizoen veel spelen – ook Europees – en aan de bal zijn ze gewoon een hele goede ploeg." Ulderink besluit nog met een duidelijke waarschuwing. "Maar we zullen er alles aan doen om een resultaat mee te nemen uit Brugge, zodat we met een goed gevoel richting Charleroi kunnen."