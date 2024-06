'Zulte Waregem bijna rond met nieuwe coach'

Zulte Waregem moest na het vertrek van Vincent Euvrard op zoek naar een nieuwe trainer. De club is momenteel een overeenkomst aan het afronden met een nieuwe coach.

Zulte Waregem slaagde er met Vincent Euvrard niet in om te promoveren naar de Jupiler Pro League dit seizoen. Dat was echter wel het doel bij de club.

Ondertussen is ook geweten dat Euvrard volgend seizoen wel in 1A actief zal zijn. Hij wisselde Zulte Waregem in voor FCV Dender dat wel promoveerde naar de JPL.

En dus moest Zulte Waregem op zoek naar een nieuwe coach. Er werd al gemeld dat Edward Still een concrete optie was om Euvrard te vervangen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wordt het echter niet Edward Euvrard die aan de slag gaat bij de club. Hij weet wel dat Zulte Waregem momenteel bijna rond is met een nieuwe coach. Wie dat is, is voorlopig nog niet geweten. Wordt ongetwijfeld vervolgd...