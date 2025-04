Club Brugge blijft praten met Nederlandse middenvelder: wordt het snel concreet?

We meldden eerder op de dag al de interesse van Club Brugge in Ludovit Reis. De gesprekken zouden de goede kant opgaan.

Eerder op de dag meldden we al dat Club Brugge grote interesse heeft in Ludovit Reis. Reis is een Nederlandse middenvelder, die momenteel nog onder contract ligt bij het Duitse Hamburger SV waar hij zelfs vaak kapitein is.

De Nederlander werd opgeleid bij FC Groningen, en koos nadien voor een avontuur bij FC Barcelona. Een doorbraak kwam er echter nooit.

Na een uitleenbeurt aan VfL Osnabrück, maakte hij transfervrij de overstap naar Hamburger SV, in 2021. Daar werkte hij zich op tot een vaste basisspeler.

Dit seizoen was hij enkele maanden out met een spierblessure. Bij zijn terugkeer kon hij meteen weer zijn waarde tonen... En dus ook Club Brugge overtuigen van zijn kwaliteiten.

Duitse bronnen meldden dinsdagochtend al dat er gesprekken lopen. Volgens Het Laatste Nieuws gaan die nu ook de goede kant uit. Blauw-zwart hoopt met zijn komst te anticiperen op het vertrek van Ardon Jashari en/of Raphael Onyedika.