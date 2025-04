Eden Hazard duidt zijn opvolger bij de Rode Duivels aan: "Hij is jong, hij zal vooruitgang boeken... Hij zal het verschil maken"

De voormalige kapitein van België, Eden Hazard, sprak zonder nostalgie over het vertrek van de ervaren spelers bij de Rode Duivels en ziet in Rudi Garcia de ideale coach voor de vernieuwing.

De voormalige tovenaar van de Rode Duivels, Eden Hazard, heeft zijn overgangsvisie op het nationale team gedeeld met een zowel nostalgische als vooruitstrevende blik die hem typeert. Hij sprak ook over zijn voormalige coach bij Lille, Rudi Garcia, nu bondscoach van België.

"We hebben samen mooie momenten beleefd in Lille, met de titel van kampioen, de Coupe de France. Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over hem", zei de voormalige leider van de selectie in een interview voor RTBF Sport.

Het vertrek van de Belgische iconen jaagt hem geen angst aan, integendeel: "Wanneer de besten vertrekken, tonen anderen zich." Zijn voorbeeld? Het PSG na Mbappé waar "Ousmane Dembélé de beste speler ter wereld is geworden." Een motto dat ook geldt voor België, waar "de droefheid" van het vertrek van de golden boys zal samengaan met "de vreugde om jongeren te zien opkomen."

Onder deze erfgenamen steekt één naam er bovenuit: Jérémy Doku. Hazard noemt hem de natuurlijke fakkeloverdrager: "Hij is jong, hij zal vooruitgang boeken... Hij zal het verschil maken maar ook fouten maken. Hij speelt bij één van de beste clubs ter wereld met de beste ter wereld, dus hij kan alleen maar vooruitgaan." Een heldere visie van een voormalig wonderkind dat de prijs van de opkomst kent.

Het tijdperk van de gouden generatie kan plaatsmaken voor een nieuw hoofdstuk dat even opwindend is, volgens de Chelsea-legende.