Wat zijn de ambities van OH Leuven? Aan één ding moet alvast gewerkt worden

KV Mechelen en OH Leuven deelden tegen elkaar de punten in Mechelen. Een derde gelijkspel alweer voor de Leuvenaars, die zo aan zestien(!) gelijke spelen zitten dit seizoen. Nochtans is er wel degelijk de kwaliteit om ook te winnen, maar voorin loopt het vaak verkeerd.

"OH Leuven moet ook kunnen meedoen voor de eerste plaats in de Europe Play-offs, want ze hebben veel kwaliteit in de kern, al spelen ze een beetje te veel gelijk."

Teveel gelijke spelen

Woorden van Fred Vanderbiest in een eerlijke analyse na de 1-1 tussen KV Mechelen en OH Leuven. En er is ook wel iets van te zeggen, want de Leuvenaars laten toch al te vaak punten liggen.

Het was deze keer opnieuw niet anders, al had ook Mechelen de nodige kansen. Maar toch: zeker voorin morrelt het al langer dan vandaag. Gelukkig kon Siebe Schrijvers wel nog eens scoren met een afstandschot.

Scorend vermogen moet de hoogte in

"Het is altijd leuk om te scoren, en zeker dat het een beter resultaat oplevert. Het is een belangrijk doelpunt. Ik moet dat vaker doen en vaker van afstand trappen, ik ben blij dat het deze keer lukte."

Door zijn doelpunt is Schrijvers ondertussen met vijf doelpunten clubtopschutter. “We lachen daar soms mee, maar eigenlijk is het niet om te lachen. Dat scorend vermogen moeten we dringend omhoog krikken."