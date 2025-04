🎥 "Voor we uit de kleedkamer gaan wil ik jullie iets zeggen": de indrukwekkende toespraak van Union-kapitein Moris voor de derby tegen Anderlecht

Union Saint-Gilloise won de Brusselse afgelopen weekend met 2-0 van Anderlecht. De spelers van Union wilden echt respect afdwingen.

Sinds de terugkeer van Union Saint-Gilloise naar 1A, heeft Anderlecht nog niet kunnen winnen in het Dudenpark. Afgelopen weekend waren de Unionisten opnieuw een maatje te sterk.

Anthony Moris nam als kapitein nog even het woord voor de match. "Jongens, voordat we de kleedkamer uitgaan, wilde ik jullie iets zeggen. Kamiel (Van De Perre) vroeg me hoeveel derby's ik tegen Anderlecht heb gespeeld. Net als Christian (Burgess), moeten dat er 13 of 14 zijn. Maar het voelt nog steeds als de eerste aan."

"Omdat de geschiedenis, wat we in het verleden hebben gedaan, niet meer telt wanneer we het veld op gaan. Niet alleen voor ons, maar ook voor de supporters. Omdat ze zullen leven met het resultaat van vandaag tot de volgende derby. Voor hen is het erg pijnlijk als we verliezen. We hebben het recht niet om te verliezen, we zijn een groot team", ging hij verder.

De Luxemburgse doelman stond erop om deze nieuwe derby te winnen: "We hebben de juiste mentaliteit, we geven alles, we spelen voor elkaar. En na de wedstrijd, doe iets voor mij: ga de straat op met de supporters. Kijk naar hun gezichten. Dat zul je voor de rest van je carrière onthouden. Omdat de vreugde die we hun geven, iets ongelooflijks is."

"Daarom vraag ik jullie om sterk te beginnen. Zoals tegen Antwerp. We steken de boel in brand. We weten dat dit belangrijk is! Kan ik op jullie rekenen? Kom op jongens!", besloot hij. Een toespraak die effect had, aangezien Union sterker was op het veld en Anderlecht nog wat meer gefrustreerd achterliet.