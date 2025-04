Union smeert Anderlecht 0 op 9 aan en zet druk op Club en Genk: gefrustreerde Hasi door het lint aan de zijlijn

Anderlecht kan maar geen match naar zijn hand zetten. Nochtans speelden ze op het veld van Union geen slechte partij, maar aanvallend zijn ze totaal ongevaarlijk. Union, dat is dan weer zo efficiënt geworden dat Genk en Club er schrik van mogen krijgen. En Besnik Hasi? Die is héél gefrustreerd.

Er zullen toch veel Anderlecht-supporters geweest zijn die na 20 minuten hun tv hebben afgezet omdat ze het niet meer konden aanzien. Paars-wit werd in de Brusselse derby overlopen net zoals ze dat in Jan Breydel meemaakten. Fysiek was Union gewoon superieur.

Hasi over de rooie

Besnik Hasi werd woedend aan de zijlijn en zijn assistenten moesten zelfs wegduiken toen hij in volle razernij een flesje water hun richting uitsmeet. Het was één lange scheldtirade die hij in de eerste helft hield. Ergens kan je hem wel begrijpen, want zijn spelers konden maar niet uitvoeren wat hij van hen verwachtte. Maar of het hielp...

Aan zijn gebaren te zien, was het ook vrij duidelijk: flankwissels en diep lopen. Maar iedereen kwam weer in de bal gelopen en niemand zocht de ruimte op. Wat een verschil met Union, waar zowat heel de voorhoede in balbezit probeerde een bal in de loop mee te krijgen.

Maar na 20 minuten afzien kon Anderlecht het evenwicht herstellen, maar toch bleef Hasi op zijn honger zitten. Het balbezit resulteerde immers in amper kansen. Dolberg en Hazard waren zo goed als onzichtbaar. Het moest allemaal van Huerta en Angulo komen, maar die kregen zich niet voorbij die torens achteraan gewurmd.

Dramatische Hazard leidt 1-0 in

En dan... Hazard - echt dramatisch (net als Dolberg) - verloor de bal op het middenveld. Een slechte controle van El Hadj werd uiteindelijk een assist voor David en Union stond ineens tegen de gang van het spel in op voorsprong. Anderlecht had daarvoor immers het spelbeeld doen kantelen en won zowat alle duels.

Hasi haalde Hazard en Adryelson bij de rust naar de kant voor Leoni en Augustinsson. Het is dat hij niet al te veel geloof heeft in Vazquez of Dolberg had daar ook bij moeten zijn. Na een dik uur kwam ook niet Ashimeru, maar wel Nathan De Cat.

Anderlecht had de controle over de wedstrijd, maar kreeg maar geen kans. Je mag dan wel goed spelen, maar als je de bal niet in de box krijgt bij de juiste personen... En de juiste persoon is niet Nilson Angulo, want die dribbelde zich telkens vast. Zijn probleem dat hij al jaren heeft.

Union zag het wat aan. Zij rekenden op nog maar eens een foutje van de tegenstander. En dat kwam er ook. Weer balverlies bij Anderlecht en Castro-Montes zette hard voor. Uitgerekend Ait El Hadj mepte zijn ex-ploeg volledig tegen het canvas. Dit Anderlecht heeft inderdaad niets te zoeken in de top drie. Voor de tweede wedstrijd in deze play-offs dwongen ze geen enkele kans af. Dat is echt wel héél triest te noemen.