Supporters Anderlecht viseren andermaal Vandenhaute en Coucke en zijn het helemaal beu

Voor de derde keer op rij ging Anderlecht zaterdagavond onderuit in de Champions' Play-offs. Dit keer was stadsrivaal Union Saint-Gilloise te sterk: 2-0. Terwijl Union volop meedoet voor de titel, lijkt Anderlecht verder weg te zakken in het moeras.