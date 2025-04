Analist en Anderlecht-icoon Philippe Albert trekt héél pijnlijke conclusie na Brusselse derby en haalt Hasi onderuit

Volgens analist Philippe Albert is het verschil tussen Union en Anderlecht momenteel pijnlijk duidelijk. "De Brusselse derby draagt enkel nog de naam, want Union is mijlenver boven Anderlecht verheven", zegt hij in Le Soir.

“Zelfs met een gemiddelde prestatie beheerste Union de match volledig. Anthony Moris heeft geen enkele echte tussenkomst moeten doen", klinkt het bij de voormalige verdediger. Albert wijst vooral naar het systeem van Besnik Hasi als oorzaak van de zwakke prestaties. “Drie matchen staat hij nu aan het roer, maar zijn plan met vijf verdedigers werkt niet. Het is te defensief en past niet bij de identiteit van een club als Anderlecht. Het is hoog tijd dat hij teruggrijpt naar een rationeler systeem dat beter bij paars-wit past.” Tegen Union stonden volgens Albert liefst acht spelers met een defensieve ingesteldheid op het veld. “Als je de keeper, de verdediging en dan ook Dendoncker en Verschaeren meetelt, dan is het aanvallend gewoon te pover. Kasper Dolberg stond vooraan volledig geïsoleerd. En zelfs met al die defensieve spelers… verdedigde Anderlecht dramatisch.” De fouten in de verdediging waren volgens Albert schrijnend. “Bij het eerste doelpunt kan Adryelson zich niet eens goed positioneren. En bij Thorgan Hazard leidt elk balverlies tot een tegengoal. Dat zijn dingen die niet kunnen op dit niveau.” De ex-Rode Duivel maakt zich ook zorgen over de nabije toekomst van Sporting. “De finale van de beker tegen Club Brugge komt eraan, maar als ik Anderlecht was, zou ik eerst zorgen dat die vierde plek veiliggesteld wordt. Op dit moment is niks vanzelfsprekend.” “De ploeg mist identiteit, lef én evenwicht", besluit Albert. “Anderlecht moet dringend de juiste keuzes maken. Zo niet dreigt het seizoen op een teleurstelling uit te draaien – ook al is er nog een prijs te winnen.”