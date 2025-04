Anderlecht geklopt door zijn ex-spelers: waarom Union niet alleen de drie punten won in de Brusselse derby

De symbolen rond de Brusselse derby zijn misschien moeilijker te verteren geweest dan de nederlaag zelf voor de supporters van Anderlecht. De oud-spelers van Neerpede hebben RSCA verslagen, dat nu alleen nog wacht op de finale van de Beker van België.

De statistiek is angstaanjagend: Anderlecht heeft nog nooit gewonnen in het Dudenpark sinds de terugkeer van Union Saint-Gilloise in de Jupiler Pro League (6 overwinningen, waarvan één in de Beker van België, en twee gelijke spelen).

Afgelopen zaterdag, in het kader van de derde speeldag van de Champions Play-offs, was de wedstrijd cruciaal op mathematisch vlak. Als vierde kon Anderlecht terugkomen tot vijf punten van Union en het podium. Nu zijn ze echter teruggevallen naar een achterstand van elf punten.

RSCA heeft opnieuw de Brusselse derby verloren. En dit keer doen de symbolen waarschijnlijk nog meer pijn dan bij de vorige nederlagen. Deze nederlaag betekent definitief het einde van de race voor het podium, maar vooral zijn het de voormalige Neerpede-jongens die het team van Besnik Hasi hebben laten zinken.

De supporters van Anderlecht hebben de kelk tot op de bodem moeten ledigen

Nadat hij de beslissende pass gaf bij het eerste doelpunt, was het Anouar Ait El-Hadj die het tweede doelpunt scoorde, na een actie opgezet door Noah Sadiki en Alessio Castro-Montes, die ook door de Anderlecht-academie zijn gegaan. De 22-jarige middenvelder vierde, herhaaldelijk het Union-embleem aanrakend. Hetgene hij nu bij zich draagt in zijn hart.

Bij het laatste fluitsignaal waren Sadiki en El-Hadj de vaandeldragers van het Union-feest. Voor de een de Union Bhoys-vlag, voor de ander een vlag met "BXL" in het geel geschreven. De boodschap is duidelijk: al enkele seizoenen is Brussel geel en blauw geworden.

Dit alles is een harde klap voor de Anderlechtfans. Opnieuw de derby verliezen, de concurrent zien strijden om de titel terwijl Anderlecht bijna niets meer te spelen heeft in de competitie, de voormalige jeugdspelers een geweldige prestatie zien leveren, scoren, vieren en met vlaggen zwaaien na de overwinning.

De fans van RSCA beleven een slechte droom en alleen een overwinning tegen Club Brugge in de finale van Beker van België zou hen kunnen redden. Union heeft ook een morele overwinning behaald, zaterdagavond.