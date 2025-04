De 'vedetten' laten het afweten bij Anderlecht: deze ploeg is echt ziek als je dit laat noteren in drie matchen

Dit Anderlecht heeft meer dan één probleem, maar het totale gebrek aan aanvallende stootkracht is waarschijnlijk nog het ergste. Eén goal in drie topmatchen en twee keer zelfs geen kans.

Op Club Brugge en op Union: geen enkele trap op doel. Niets, nada, nul... Dan kan je uiteraard niet dromen van te winnen. Tegen Club werd er nog gewezen naar het ontbreken van Kasper Dolberg, maar de Deen gaf tegen Union helemaal niet thuis.

Erger nog, in de eerste helft leek hij zelfs totaal ongeïnteresseerd rond te lopen. En dan had je nog Thorgan Hazard... Veel goeie wil, maar geen enkele gelukte actie zover wij hebben waargenomen. Hasi haalde hem niet voor niets al bij de rust naar de kant.

En César Huerta, de grote Mexicaanse hoop, kan eveneens geen deuk in een pakje boter meer trappen. Nilson Angulo probeert wel, maar dribbelt zich telkens vast. En Maamar lijkt op zijn beperkingen te stuiten. Dan blijft er al niet veel meer over.

Maar Hazard en Dolberg, dat zijn de aanvalsleiders. Als die niet draaien, heb je een probleem. Met veel geluk kon Anderlecht één keer scoren tegen Genk. En Dolberg had daar ook een grote kans in de beginfase. Maar da's allemaal wel bitter weinig als je het optelt.

En we moesten ook concluderen dat het allemaal niet tegen het beste Club, Genk en Union was. De Brusselse buren speelden een heel matige match. Als je dan daarin geen enkele kans afdwingt, heb je een probleem dat groter is dan enkel de slechte vorm waarin de ploeg verkeert. Dan is er een fundamenteel probleem.

Besnik Hasi kan schreeuwen en tieren wat hij wil aan de zijlijn. Als de spelers het niet kunnen uitvoeren dan kan je ze zelfs een pistool tegen het hoofd houden en nog geen resultaat krijgen. Deze ploeg is zo ziek dat het ernaar uitziet dat er voor volgend seizoen een hele make over zal moeten gebeuren. Maar of dat realistisch is...