Besnik Hasi ziet fundamenteel probleem bij Anderlecht: "We verwachten veel meer van hem"

Na de derde nederlaag op rij in de Champions' Play-offs zit Anderlecht in een moeilijke fase. Coach Besnik Hasi zoekt naar verklaringen, maar vooral ook naar oplossingen. "Het is niet het moment om te panikeren, maar ik had gehoopt dat we sneller beter zouden zijn."

In het Dudenpark verloor paars-wit met 2-0 van stadsrivaal Union. Thorgan Hazard bleef na de rust in de kleedkamer. Hasi legt uit waarom: “We wilden een andere dynamiek in het spel. Niet door zijn balverlies, dat kan iedereen overkomen. Maar we verwachten gewoon veel meer van Thorgan. Hij is onze beste speler.” De coach heeft wel begrip. “Hij komt terug van een grote blessure, het is niet makkelijk om je beste niveau meteen te halen.”

Dat gebrek aan topvorm ziet Hasi ook bij andere bepalende spelers. “Je kan niet verwachten dat Dolberg na twee maanden blessureleed meteen de toppen van zijn kunnen haalt. En bij Yari zie ik dat hij stilaan weer beter wordt.” Toch blijft de coach veeleisend: “Ik verwacht meer van mijn sleutelspelers. Zij moeten een stap vooruit zetten.”

De coach hamert vooral op lef en initiatief. “We moeten meer naar voren spelen, meer durven. In sommige fases kiezen we te vaak voor de veilige oplossing. Je wint geen wedstrijden zonder risico’s te nemen.”

Hasi gelooft dat één overwinning veel kan losmaken. “Als we één keer winnen, zal het vertrouwen terugkeren. Dat kan een kantelmoment zijn. De komende vier wedstrijden worden in elk geval bepalend.”

Toch wil de trainer niet vervallen in negativiteit. “We mogen nu niet in paniek slaan. De situatie is moeilijk, dat weten we. Maar er is nog tijd én kwaliteit genoeg om te reageren. De sleutel ligt bij onszelf.”