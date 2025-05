Georges Leekens zet 'de grote middelen' in om Club Brugge alsnog de titel te bezorgen

Club Brugge heeft het niet langer in eigen handen, maar Georges Leekens blijft hopen. De voormalige trainer van blauw-zwart haalt zondag speciaal voor de laatste speeldag zijn bekende gele sjaal nog eens boven. "Als je er niet meer in gelooft, zal het ook niet gebeuren", klinkt het strijdvaardig in

"Club heeft één kans op tien", beseft Leekens. “Het is alsof je tweede ligt in de Formule 1 en moet hopen dat de leider nog uit de bocht gaat. Maar ik heb een blauw-zwart hart en zit al jaren in de tribune. Hoop is het laatste wat je opgeeft. Je moet het afdwingen, net zoals wanneer je een parking oprijdt en gelooft dat er een plek vrijkomt.”

Zijn gele sjaal moet daarbij helpen. “Laat ons zeggen dat die me al in 90% van de gevallen geluk heeft gebracht", lacht Leekens. “Waarom zou dat zondag anders zijn? Ik heb er onlangs nog uitgedeeld op de set van dat televisieprogramma met Kat Kerkhofs en die andere zotte voetbalregels.”

Leekens verwijst naar Masters of Madness, waarin hij als expert werd uitgenodigd. “Ik moest de coaches daar wat uitleg geven, dus ik dacht: ik geef ze ineens een geluksbrenger mee.”

Het bijgeloof rond zijn sjaal gaat al decennia mee. “In de jaren ’90, als coach van Club, droeg ik die voor het eerst. We stonden vierde – wat voor Club een ramp is – en speelden een slechte match. Maar we wonnen wél. Sindsdien was de sjaal heilig. De originele heb ik ooit het publiek in gegooid bij Roda JC, maar ik had gelukkig nog reserves liggen.”

Hoewel Union zondag met een zege tegen Gent de titel binnenhaalt, blijft Leekens hopen op een Brugse stunt. “Nicky Hayen mag me altijd bellen, behalve als het is om zijn hof te doen", grapt hij. “Maar wie weet brengt die sjaal ons zondag nog iets.”