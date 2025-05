Alderweireld verrast: "Zij hebben de titel het meest verdiend"

De Jupiler Pro League staat op het punt haar kampioen te kronen. Komend weekend valt de beslissing: wordt het Union SG, dat alles in eigen handen heeft? Of pakt Club Brugge alsnog de titel na een indrukwekkende remonte? De spanning stijgt, maar Toby Alderweireld heeft een opvallende mening.

In een interview met DAZN blikte Alderweireld terug op het seizoen en de titelstrijd. Zijn opvallendste quote? Niet over Union of Club, maar over KRC Genk. “Als je kijkt naar het volledige seizoen, vond ik Genk het beste team in de reguliere competitie. Ze hebben het in de play-offs niet kunnen waarmaken, maar ik vond dat zij het het meest verdienden.”

Die woorden komen niet uit het niets. Genk greep twee seizoenen geleden in de absolute slotfase naast de titel toen Alderweireld in de blessuretijd raak trof voor Antwerp. “We hebben hen twee seizoenen echt wel in de miserie geduwd", zegt hij daar nu over. “Net daarom had ik het ze dit keer echt wel gegund.”

Voor Genk eindigde de titelstrijd dit seizoen al veel vroeger. De Limburgers gingen de Champions’ Play-offs in als leiders, maar haalden slechts één schamel punt uit zes wedstrijden. Van een titelkandidaat zakten ze af naar figurant. Hun 1 op 18 blijft een van de grootste teleurstellingen van deze eindfase.

Toch blijft er volgens Alderweireld een gunfactor voor Genk. De afscheidnemende kapitein van Antwerp met mooie woorden voor de Limburgers, maar ze kopen er niet veel voor.

Zondag wordt duidelijk wie uiteindelijk de trofee mag opheffen. Union staat aan kop met 46 punten, Club Brugge volgt op 45. Union ontvangt Gent, Club speelt tegen Antwerp. Genk moet het doen met een thuismatch tegen Anderlecht waarin niets meer op het spel staat.