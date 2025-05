Anderlecht helemaal onderuit gehaald: "Dichter bij Club? Het leek een eersteklasser tegen een derdeklasser"

De prestaties van Anderlecht blijven stof tot discussie geven. In een pittig gesprek tussen Marc Degryse, Frank Boeckx en Rik De Mil werden de pijnpunten van paars-wit blootgelegd.

De voormalige profs en analisten spaarden hun kritiek niet en richtten zich op het gebrek aan herkenbaarheid, leiderschap en voetbalvisie bij de club. “Wouter (Vandenhaute) dénkt dat het verschil met Club Brugge niet meer zo groot is, maar als je naar die match kijkt, lijkt het eerder eersteklasser tegen derdeklasser", sneerde Degryse over het recente duel tussen de rivalen. De Mil was het deels met hem eens: “Het verschil in kwaliteit is er, ja. Maar het voetbal mag wel wat dichter bij elkaar liggen.”

Degryse liet ook zijn frustratie blijken over het huidige spelbeeld: “Hoe vaak het voetbal van Anderlecht op niets trekt, vind ik pijnlijk. En dan zeggen ze: ‘Die Degryse vergelijkt met vroeger’. Maar als dat niet meer mag, moet je ook stoppen met ‘We Are Anderlecht’ te zingen", is hij scherp in HLN.

Over de kern van het probleem zijn de drie analisten het eens: er ontbreekt leiderschap. “Zoals Vertonghen zei: er is geen leiderschap", klonk het scherp bij Degryse. Boeckx voegde eraan toe: “In die bekerfinale geen enkele gele kaart pakken, dat kàn niet. Union weet precies wanneer je die moet pakken. Dat is voetbalverstand.”

Vooral het gebrek aan duidelijke voetbalidentiteit stoort Boeckx. “In plaats van je altijd aan te passen, moet je durven. Anderlecht is 4-3-3. Niet constant wisselen tussen drie en vier achterin.” Degryse haakte in: “Dat vond Fredberg ook.” Boeckx benadrukte: “Maar dán met een tien, niet met drie zessen of achten.”

Ten slotte kijken de drie ook naar de top van de club. “Het begint bij de leiding", zei Degryse. “Daar is het veel te onrustig.” Boeckx besloot: “Er moet iemand met voetbalverstand zeggen: ‘Zo gaan we het doen.’”