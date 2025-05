Een hint met oog op de toekomst? Anderlecht praat met Edward Still

Het is nog niet duidelijk of Besnik Hasi zal blijven bij Anderlecht. Maar de directie bereidt in ieder geval al zijn toekomstige staf voor en zou in gesprek zijn met... Edward Still.

We weten het: Will Still verlaat Racing Lens en zal naar alle waarschijnlijkheid de coach van Southampton worden. Zal zijn staf, met daarin zijn broer Edward Still, hem volgen? Men zou dat kunnen denken, maar Edward lijkt niet uit te sluiten dat hij zijn carrière niet aan de zijde van zijn broer hervat.

Volgens informatie van Het Nieuwsblad zou Still in gesprek zijn gegaan met RSC Anderlecht. Niet om er hoofdtrainer te worden en Besnik Hasi op te volgen, maar wel om deel uit te maken van de staf en T2 te worden, zoals bij Lens.

Edward Still en Anderlecht hebben geen onbekende geschiedenis: in het verleden heeft de club hem al meerdere functies aangeboden. Het Nieuwsblad herinnert eraan dat hij de assistent van het duo Vercauteren-Kompany had kunnen worden in 2020. Ook was hij kandidaat om de trainer van RSCA Futures te worden.

Maar als hij naar RSCA gaat, zal dat zijn om de T2 van Besnik Hasi te worden? Dat is nog niet zeker. De wedstrijd van deze zondag in Genk zou wel eens de laatste van de huidige coach kunnen zijn, wiens toekomst nog niet officieel is beslist. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hasi in functie blijft, maar het is niet volledig uitgesloten.

Twee mogelijke vervangers voor Besnik Hasi bij Anderlecht zijn Mark Van Bommel en Philippe Clément. De Nederlander heeft doorgaans graag zijn eigen staf om zich heen. Dus, geven de gesprekken met Edward Still een hint over de toekomst...?