CEO van Cercle Brugge weet waar het mis liep dit seizoen: "Kwaliteit nooit het probleem, maar..."

Cercle Brugge heeft zijn slechte seizoen dan toch afgesloten met het behoud in eerste klasse. Voor CEO Klaas Reynaert is het duidelijk dat het volgend seizoen beter moet.

Vorig seizoen werd Cercle Brugge nog vierde en haalde het Europees voetbal, maar dat bleek toch een vergiftigd geschenk te zijn. Met 54 wedstrijden was de belasting groot en dat had zijn gevolgen in de Belgische competitie.

Cercle Brugge moest tot het einde strijden voor het behoud. "Er volgt nu een grondige evaluatie, want we zijn absoluut niet tevreden met het resultaat. Er is nu geen euforie, maar opluchting", zegt CEO Klaas Reynaert.

Betere balans in jonge kern van Cercle Brugge

Volgend seizoen moet het beter en Reynaert weet ook waar het probleem lag. "De kwaliteit was nooit het probleem, maar de balans brengen in zo'n jonge kern, daar moeten we lessen uit trekken. We moeten een paar ervaren spelers toevoegen aan onze kern."

"In de laatste wedstrijden hebben we zeker kwaliteit in de kern gezien, vooral individuele kwaliteit. We zijn met Bernd Storck nu begonnen aan een nieuwe dynamiek, ik geloof er in dat Cercle volgend seizoen weer competitief zal zijn."

"Cercle heeft de voorbije jaren veel stappen vooruit gezet en daar willen we op voortbouwen. Er komt een nieuw trainingscomplex en we hebben Europees gespeeld. Er zijn veel elementen om verder te gaan op het elan dat we vorig seizoen zijn gestart met die vierde plaats. We moeten niet opnieuw vierde worden, maar wel opnieuw competitief zijn."