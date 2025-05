Geen promotie voor Patro Eisden Maasmechelen, maar Stijn Stijnen spreekt meteen stevige ambitie uit

Patro Eisden Maasmechelen heeft niet kunnen stunten op het veld van Cercle Brugge. Voor trainer Stijn Stijnen geen verrassing, al wil hij volgend jaar opnieuw een gooi doen naar de promotie.

Vorig seizoen haalde Patro Eisden Maasmechelen in zijn eerste seizoen in de Challenger Pro League meteen de Promotion Play-offs. Het verloor van Deinze, maar dit seizoen haalde de ploeg van Stijn Stijnen opnieuw de eindronde in de Challenger Pro League.

Het won nu ook de Promotion Play-offs en mocht het opnemen tegen Cercle Brugge met als inzet een plaats in eerste klasse. Met een 1-5 nederlaag thuis en een 3-1 nederlaag in Brugge was het verschil met de Vereniging echter te groot.

Dat besefte ook trainer Stijn Stijnen. "Voor ons was dit een bijzonder mooie ervaring, maar we zijn gewoon op onze waarde geklopt. Cercle Brugge was gewoon beter en met ons budget van 2,5 miljoen euro zijn we op onze waarde geklopt."

Stijnen wil volgend seizoen promoveren met Patro Eisden

"Cercle Brugge is een ploeg die minstens thuishoort in de Europe Play-offs, daar zijn wij op dit moment gewoon niet tegen opgewassen." Maar Stijnen steekt wel niet weg dat hij volgend seizoen opnieuw een gooi wil doen naar de promotie.

"Als wij nog niets meer killerinstinct tonen, dan moeten wij volgend jaar de rechtstreekse promotie afdwingen." Volgend seizoen is het laatste seizoen dat de eerste twee in de Challenger Pro League promoveren, daarna wordt dat een pak moeilijker door de hervorming van de competitie.