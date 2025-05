Zijn club heeft geld nodig: Rode Duivel moet zo'n 30 miljoen euro kunnen opleveren

Dodi Lukebakio heeft een indrukwekkend seizoen gespeeld. Maar FC Sevilla heeft dringend geld nodig, en hij is een van de meest gewilde spelers.

Dodi Lukebakio heeft een van de beste seizoenen uit zijn carrière gehad op het gebied van doelpunten, met 11 goals in 37 competitiewedstrijden voor FC Sevilla. Maar zijn club verkeert in grote moeilijkheden en eindigde als 16e in de Liga, ver verwijderd van de Europese plaatsen waar de Andalusiërs in het verleden aan gewend waren.

Sevilla heeft ook dringend behoefte aan geld, en zelfs al heeft Lukebakio een contract tot 2028, zou het dus kunnen dat hij deze zomer vertrekt. Dat schrijft Fichajes. Het moet gezegd worden dat de Rode Duivel tot de duurste spelers van de Andalusische club behoort.

Transfermarkt schat de waarde van Dodi Lukebakio op 25 miljoen euro, maar na zo'n goed seizoen en gezien zijn lange contract, zou de Belg Sevilla ongeveer 30 miljoen kunnen opleveren. Zelf zou hij misschien ook geen nee zeggen tegen een transfer, want Europees voetbal staat niet op het programma voor Sevilla volgend seizoen.

Dat gezegd zijnde, zal hij ook goed moeten kiezen waar hij naartoe gaat: met nog een jaar te gaan tot het WK 2026 en gezien de hevige concurrentie op de vleugels bij de nationale ploeg, moet Lukebakio koste wat het kost een overgangsseizoen vermijden.

In België speelde Lukebakio bij Anderlecht en Charleroi. De laatsgenoemde club verkocht hem in 2018 aan Watford, waarna nog avonturen bij Dusseldorf, Hertha BSC, Wolfsburg en uiteindelijk Sevilla volgden.