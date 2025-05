Marc Degryse houdt zich niet in en legt uit waarom KRC Genk geen topclub is

KRC Genk eindigt dit seizoen op de derde plek in de Jupiler Pro League. Nochtans stonden de Limburgers lange tijd aan de leiding.

Het merendeel van dit seizoen was KRC Genk leider in de Jupiler Pro League. In de Champions’ Play-offs liep het echter fout en waren de Limburgers al snel uitgeschakeld om mee te strijden voor de hoofdprijs.

Marc Degryse is fan van Thorsten Fink, maar zit wel met een probleem. “Zijn communicatie was een ontgoocheling”, klinkt het in Het Laatste Nieuws over de Duitse coach van Genk.

“Zeg toch niet dat Club Brugge ‘het Bayern van België’ is. En na de reguliere competitie had ie altijd moeten communiceren: ‘Als we nu geen kampioen worden, zal ik ontgoocheld zijn.’ Dat is het minimum.”

Genk miste volgens de analist klootzakjes als een Charles Vanhoutte. “Genk doet leuke transfers, maar veeleer op het technische aspect dan op het mentale. Misschien moet het daar bijsturen. Genk is té braaf.”

De druk is Genk duidelijk te veel geworden de voorbije weken. “Als je een échte topclub bent, dan ben je nu diep ontgoocheld. Ik merk dat niet bij Genk. Ik ben benieuwd hoe Genk zich volgend seizoen zal presenteren.”