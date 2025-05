Georges Leekens is enorm onder de indruk van Club Brugge-speler: "Hij doet me weleens denken aan Vandereycken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Club Brugge speelden een aantal spelers zich dit seizoen goed in de kijker. Georges Leekens was vooral onder de indruk van Ardon Jashari.

Dit weekend wordt de titelstrijd helemaal beslist. Union SG heeft uiteraard de beste kaarten, want het is met een zege tegen KAA Gent al zeker van het kampioenschap.

Dat terwijl Club Brugge moet hopen op de hulp van KAA Gent, om dan zelf resultaat te boeken tegen Antwerp. Georges Leekens hoopt in ieder geval mee met blauw-zwart op een nieuwe landstitel.

Hij zag dit seizoen enorm onder de indruk van een bepaalde speler bij Club. "Jashari. Ik was al zot van die Zwitser vanaf zijn eerste match tegen Standard", zei hij tegenover Het Nieuwsblad.

Dat was wel zeker niet zijn beste wedstrijd. "Hij was slecht, akkoord. En toch zag je zijn capaciteiten. Die Zwitser doet me weleens denken aan Vandereycken. Een heel moderne zes. Tak, tak, tak, wat een passing. Hij loopt alle ruimtes dicht. Zo intelligent, zoveel présence."

"Club Brugge speelt dankzij hem met wingbacks. Jashari vult het gat achterin en de backs kunnen naar voor. Tegen Union probeerde hij Vanhoutte een paar keer uit positie te lokken, maar die trapte er niet in", besluit de voormalige bondscoach.