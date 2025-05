Vertonghen heeft er een deadline opgezet, maar weet wel al wat de komende maanden brengen: "Daar heb ik nu tijd voor"

Jan Vertonghen heeft het voetbal vaarwel gezegd, maar aan een leven vol verplichtingen denkt de recordinternational voorlopig niet. In plaats van een job in de voetbalwereld of een snelle terugkeer in de spotlights, kiest hij bewust voor rust en tijd met zijn gezin.

Vertonghen heeft er wel een deadline opgezet van wanneer hij wil weten wat hij met de rest van zijn leven gaat doen. “Ik zeg tegen bijna iedereen: ‘Kom in augustus eens terug’", vertelt Vertonghen in HLN. “Ik wil zien wat er op me afkomt en wat past in het leven dat we nu willen leiden."

"Geen 24/7-job, maar tijd voor mijn kinderen. Een keer naar Tottenham met mijn zoon, een nachtje Pairi Daiza met mijn dochter, hen naar hun hobby’s voeren of gewoon samen huiswerk maken. Staartdelingen, vergelijkingen, tafels… Ik doe dat héél graag.”

Toch zit hij niet stil. “1 september is een maandag, dan gaan de kinderen weer naar school. Tegen dan wil ik wel een soort ritme vinden. Misschien betekent dat gewoon gaan sporten. Dat is het voordeel van financieel binnen te zijn: er is minder druk, meer rust.”

Samen met zijn vrouw — die roots heeft in Indonesië — plant Vertonghen binnenkort een actieve reis van drie weken. “Zij heeft alles tot op het uur geregeld", lacht hij. “Tijdens mijn carrière had ik meestal twee weken vakantie, maar die gebruikte ik om te herstellen. Nu wil ik écht reizen. Bewegen. Ervaringen opdoen.”

Op zijn bucketlist staan ook enkele bijzondere bestemmingen. “Ik wil met Moussa (Dembélé, red.) naar Afrika of Majeed (Ashimeru, red.) bezoeken in Ghana. Andere culturen leren kennen, tussen de mensen staan. Daar heb ik nu tijd voor. En het geeft me vrijheid in mijn hoofd.”

Want ondanks een indrukwekkende carrière met haltes in onder andere Engeland, Portugal en vele plaatsen met de Rode Duivels, voelt Vertonghen zich als toerist een groentje. “Australië, China, Brazilië… ik ben er allemaal geweest, maar heb niets gezien. Een uurtje vrij, maximum. En dan nog met je cluboutfit aan. Nu begint het echte leven pas.”