Haalt Marc Wilmots Karel Geraerts naar Standard? "Ik waardeer de club en Marc erg"

Hoe zal Standard er volgend seizoen uitzien? Terwijl de directie structuur probeert te geven, blijft de situatie natuurlijk behoorlijk vaag voor het team en de staf.

Een mogelijke overgang tussen twee coaches is nooit eenvoudig. Dat voelt men aan de uitspraken van Ivan Leko, die heel voorzichtig blijft wanneer het gaat over zijn toekomst. De Kroaat heeft zoals iedereen de geruchten gehoord over de mogelijke hereniging tussen Marc Wilmots en Karel Geraerts.

De voormalige coach van Union werkte met de sportief directeur van de Rouches bij Schalke, onder nogal ingewikkelde omstandigheden. Hij heeft zelf drie jaar bij Standard gespeeld, van 2004 tot 2007. Hij kent het huis dus goed en zou passen bij de wens om voormalige bekende gezichten terug te brengen naar Sclessin.

Tijdens een interview op LN 24 bevestigt hij zijn intentie om snel weer een team te coachen: "Het doel is om vanaf het begin van de voorbereiding verantwoordelijk te zijn voor een team, of dat nu in België is of in het buitenland, waar meerdere contacten zijn gelegd."

Open voor alles

Geraerts vindt dat de terugkeer van Marc Wilmots geweldig nieuws is voor Standard: "Hij wil de mensen laten herleven wat het club meegemaakt heeft in die prachtige periodes. Hij zal veel werk hebben, maar ik ben blij voor hem en de supporters. Ze moeten blij zijn dat er iemand is die dingen in beweging wil zetten."

Zou dit zijn persoonlijke zaak kunnen dienen? "Ik waardeer de club en Marc heel erg. We hebben al gesproken, maar aangezien we praktisch elke week praten sinds het einde van het avontuur bij Schalke 04, is er niets veranderd." Karel Geraerts wil geen deuren sluiten, Standard is geen uitzondering op de regel. Financiële onzekerheid? Dat kent hij: "Clubs die geen problemen hebben, bestaan bijna niet meer, of het nu in België is of elders."