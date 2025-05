En dat in volle titelstrijd: Simon Mignolet en Dante Vanzeir stelen de show op gala van amateurvoetballers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er was vrijdagavond geen gebrek aan sfeer in de Versuz in Hasselt. Het slotgala van HBVL voor de Provinciale Voetballer van het Jaar bracht heel wat voetbalfiguren op de been, net nu de ontknoping in de titelstrijd nadert.

De komst van Simon Mignolet naar het gala was een aangename verrassing. Met de allesbeslissende speeldag in de Jupiler Pro League op zondag voor de boeg, had de doelman van Club Brugge er nochtans voor kunnen kiezen om in alle rust de focus te bewaren. Maar het hart haalde het van het verstand. “Ik heb niet vaak de kans om naar de streek van mijn hart af te zakken tijdens het seizoen. Dit was een mooie gelegenheid die ik niet wilde missen", klonk het bij de doelman in Het Belang van Limburg. Vanzeir mag prijs overhandig aan vriend Ook KAA Gent-speler Dante Vanzeir was van de partij. Hij mocht de prijs voor beste voetballer van tweede provinciale B overhandigen aan één van zijn beste vrienden, Gilles Lamberigts. De aanvaller van Standard Elen werd uitgeroepen tot beste voetballer van tweede provinciale B en dat op zijn verjaardag. “Klopt helemaal. Vandaag vier ik mijn uitverkiezing tot beste voetballer van 2B als jarige", glunderde Lamberigts in de Limburgse krant. Die vriendschap met Vanzeir ontstond op een bijzondere manier. “Via een gemeenschappelijke vriend maakten we het laat op een kotfeestje. Sindsdien zijn we close. Zo heeft Dante me al zien voetballen", aldus de aanvaller van Standard Elen.