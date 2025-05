Ongeziene taferelen: massale vechtpartij op het veld na afloop van cruciaal duel in promotiestrijd Eredivisie

In Nederland eindigde de cruciale wedstrijd tussen Telstar en Den Bosch in mineur. Na afloop bestormden fans van beide clubs het veld en kwam het tot een grote confrontatie.

Play-offs zijn vooral in België bekend, maar in verschillende competities worden zo ook gebruikt om te beslissen over eventuele promotie of degradatie. Dit is het geval in Nederland.

Vrijdagavond heeft Telstar zich kunnen plaatsen voor de finale van de Nederlandse versie van de Promotion Play-offs. Volgende week zullen ze die spelen tegen Willem II of FC Dordrecht.

Telstar won met 2-1 van Den Bosch om zich te plaatsen. Na afloop bestormden fans van de thuisploeg het veld om de belangrijke zege te vieren, alleen liep het hier volledig uit de hand.

Ook fans van de bezoekende ploeg stormden op het veld en gingen de confrontatie aan. Op het veld ontstond een massale vechtpartij waarbij, volgens Het Laatste Nieuws, zeker één gewonde viel.

Stewards konden in deze situatie uiteraard weinig doen en dus moest de politie ingrijpen door met honden op het veld te komen. Het was een ware veldslag, op sociale media staat het ondertussen al vol met video's van het trieste gebeuren.