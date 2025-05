Niet enkel Hans Vanaken moet Jan Vertonghen nog geld, andere Duivel staat nog meer in de schuld

Jan Vertonghen mag dan wel gestopt zijn met voetballen, zijn legendarische kaartpartijen bij de Rode Duivels blijven hem achtervolgen. Voor de aftrap van Anderlecht-Club Brugge vorige zondag haalde Hans Vanaken nog een oude 'schuld' aan. En dat leidde tot een grappige onthulling van Vertonghen.

“Telkens als ik Hans zijn gezicht zie, moet ik aan kaarten denken", lacht Vertonghen in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ook toen hij daar stond met die bloemen. Hans beheert de kaartersgroep bij de Rode Duivels — iedereen staat eigenlijk in de schuld bij hem.”

Toch is het niet Vanaken die de grootste openstaande schuld heeft bij Vertonghen. “Het is vooral Yannick Carrasco die mij nog geld moet", klinkt het met een brede glimlach. “Je zou denken dat het voor hem niet zo moeilijk is om dat terug te betalen, maar misschien zit zijn geld ergens vast.”

Volgens Vertonghen gaat het over een flink bedrag. “2.000 euro is niet niks. Maar dit gaat over jaren, hé. Niet over één avondje kaarten. Denk aan al die interlandperiodes en toernooien waar we bij elkaar zaten.” De ex-kapitein verklapt met een knipoog: “Yannick is gewoon een heel slechte kaarter.”

Toch heeft Vertonghen er geen slecht woord voor over. “In principe is Carrasco een goede betaler. Ik denk dat ik hem gewoon eens persoonlijk moet gaan opzoeken om die schuld op te halen,",grapt hij.

De anekdote toont hoe hecht de band binnen de Rode Duivels was — zelfs naast het veld. Kaartavonden, schulden en geplaag: het zijn herinneringen die Vertonghen duidelijk koestert, ook nu hij zijn schoenen aan de haak heeft gehangen.