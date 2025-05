KAA Gent wrijft zich in de handen: Europese grootmacht aast op Malick Fofana maar zal diep in de buidel moeten tasten

In januari 2024 verliet Malick Fofana KAA Gent voor Olympique Lyon voor bijna 20 miljoen euro. Nog geen twee jaar later zou de jonge Rode Duivel al kunnen vertrekken... voor meer dan het dubbele van dat bedrag.

Malick Fofana blijft schitteren in het shirt van Olympique Lyon. Na anderhalf seizoen in de Ligue 1 heeft de jonge Belgische vleugelspeler al een zeer interessante balans: 11 doelpunten en 6 assists in 41 wedstrijden in alle competities. Een opmerkelijke prestatie die hem een van de drijvende krachten achter de wederopstanding van Lyon maakt. Maar zijn invloed gaat verder dan alleen statistieken: op 20-jarige leeftijd ontpopt Fofana zich tot een ware nachtmerrie voor de verdedigingen van de tegenstanders.

Nu kan hij de Buffalo's nog steeds geld opleveren dankzij een percentage bij een mogelijke doorverkoop. Volgens Mundo Deportivo heeft Liverpool onlangs zijn interesse in de speler weer laten blijken, met het oog op een mogelijke vertrek van Luis Diaz, wiens toekomst bij Anfield onzeker blijft.

Zijn marktwaarde blijft stijgen

Begin april tekende Malick Fofana bij het agentschap Roc Nation Sports, dat onder andere de carrières van Vinicius Junior, Federico Dimarco, Gabriel Martinelli en Lucas Paqueta beheert. Een agentenwissel gebeurt zelden zonder gevolgen, zeker met het oog op de aanstaande transferperiode.

Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 25 miljoen euro, maar er zijn al bronnen die wijzen op een aanstaande deal die over zo'n 50 miljoen euro zou kunnen gaan.

Liverpool is echter niet de enige club die geïnteresseerd is. PSG, Arsenal en Juventus volgen ook nauwlettend de ontwikkeling van de Rode Duivel. De strijd om een van de meest veelbelovende offensieve talenten van Europa aan zich te binden, belooft deze zomer dan ook intens te worden.