Zou Club Brugge de spelers van KAA Gent een premie mogen geven? Dit zegt het reglement

Club Brugge staat momenteel tweede in de rangschikking. Blauwzwart heeft het niet meer in eigen hand om nog de landstitel pakken.

Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in de stand, Union SG en Club Brugge, bedraagt amper één puntje. Club Brugge moet zelf winnen, maar ook hopen op een misstap van Union SG tegen KAA Gent.

Of dat er zal komen, is maar zeer twijfelachtig. KAA Gent speelt geen al te beste play-offs en de fans van de Buffalo’s zouden het helemaal niet erg vinden als Union SG de nieuwe kampioen is en de aartsrivalen uit Brugge in het zand bijten.

Een premie voorzien voor de spelers van KAA Gent, dat kan Club Brugge alvast niet doen. Daarover is het bondsreglement heel erg duidelijk.

Artikel B308 meldt het volgende. “Geen enkele club mag direct of indirect deelnemen aan het bestuur en/of de sportieve activiteiten van een andere club die deelneemt aan eenzelfde kampioenschap.”

Artikel B2006 maakt de kwestie helemaal duidelijk. “Het aanbieden of geven van een voldoende belangrijk geacht voordeel aan spelers van een andere club, die wegens haar klassering belang heeft bij het resultaat van de wedstrijd”, staat er te lezen.