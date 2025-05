Beerschot legt voorbereiding op het nieuwe seizoen vast met alvast twee leuke affiches op het programma

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een kort verblijf in de hoogste afdeling maakt Beerschot zich alweer op voor een nieuwe campagne in de Challenger Pro League. De voorbereiding op dat nieuwe seizoen werd alvast uit de doeken gedaan.

De club start op dinsdag 24 juni met de voorbereiding op het seizoen 2025-2026, met medische en fysieke testen. De eerste veldtraining volgt op vrijdag 27 juni.

Beerschot blikt vooruit met een helder voorbereid schema. De voorbereiding duurt zes weken en omvat, naast intensieve trainingssessies, ook zes oefenwedstrijden. Hoogtepunt is een zomerstage in Zeeland, gepland in de week van 21 juli.

De eerste oefenwedstrijd vindt plaats op zaterdag 5 juli om 18.00 uur tegen Sporting Hasselt. Die partij wordt afgewerkt in het Stedelijk Sportstadion en gespeeld in twee keer 60 minuten.

Een week later, op zaterdag 12 juli om 19.30 uur, nemen de Mannekes het op tegen KVC Wilrijk. Supporters worden via de officiële kanalen van de club op de hoogte gehouden van praktische info.

Beerschot keert terug naar 1B. Na de promotie uit de Challenger Pro League bleek de stap naar het hoogste niveau al snel te groot. De club mikt nu op sportieve wederopstanding.