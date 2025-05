Nog geen week na zijn afscheid bij RC Lens: Will Still lijkt nieuwe club al helemaal beet te hebben

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Will Still lijkt kort na zijn afscheid bij RC Lens al een nieuwe club te hebben gevonden. De Belgische trainer zal naar alle waarschijnlijkheid aan de slag gaan bij Southampton.

Will Still kondigde onlangs aan dat hij stopt als coach van RC Lens. Een jaar nadat hij bij de Franse club begon, vertrekt de Belgische trainer alweer. De reden is duidelijk.

Still wil dichter bij zijn vrouw (Emma Saunders, journaliste voor Sky Sports) te zijn. Zij lijdt aan een hersenvliesontsteking, kort nadat ze schildklierkanker had overwonnen.

De 32-jarige trainer lijkt nu al wel een nieuwe club te hebben gevonden. Volgens Sacha Tavolieri staat Still heel dicht bij een overstap naar het Engelse Southampton FC.

De club degradeert na dit seizoen opnieuw naar de Championship, nadat het met slechts 12 punten laatst zal eindigen in de Premier League. Er is al een persoonlijk akkoord gevonden.

Zijn aanstelling als hoofdcoach lijkt zo slechts een kwestie van tijd. Will Still zal er volgend seizoen mee voor moeten zorgen dat Southampton opnieuw naar de Premier League promoveert.