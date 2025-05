Superlatieven over Lukaku vliegen in het rond in Italiaanse pers: "Lukaku, l'orma del gigante"

In Napels staan ze op de tafels, in Turijn gniffelen ze zuur, en in de straten van Rome klinken ze licht jaloers: Italië spreekt vandaag één naam uit met ontzag — Romelu Lukaku. De Belgische spits was dé man van de titelmatch tegen Cagliari, en de Italiaanse sportpers strooit gul met superlatieven.

En terecht. De Rode Duivel heeft Napoli zijn vierde Scudetto bezorgd, met een doelpunt dat tot in de Vesuvius weerklonk. "Lo specialista", titelt La Gazzetta dello Sport, die Lukaku een stevige 9 op 10 geeft voor zijn seizoen.

Enkel Scott McTominay – jawel, McTominay – krijgt nog net dat tikkeltje meer, maar Big Rom mag met trots de zilveren lauwerkrans dragen. Niet langer de bulldozer van weleer, schrijven ze, maar wel "efficiënt, volwassen, bepalend". De krant spreekt van “een herkansing tegenover iedereen”, met coach Antonio Conte als bezielende katalysator. De leraar die zijn leerling weer tot meester knutselde.

Bij Corriere dello Sport klinkt het nóg bombastischer. “Lukaku, l’orma del gigante” – de afdruk van de reus. Het is poëzie in headlinevorm. Lukaku, zo lezen we, was het ontbrekende puzzelstuk in het meesterplan van Conte. “Niet de doelpuntenmachine van Osimhen, maar wel completer, slimmer en belangrijker voor het geheel.” A

Het is een verhaal dat niet enkel over goals en assists gaat – veertien en tien, als u het exact wil – maar over leiderschap. Over toewijding. Over opoffering. Lukaku speelde alles sinds speeldag drie. Hij tilde jonge ploegmaats op, heroverde de liefde van een stad die hij voedde met zijn werkethiek en zijn geloof. "Ik ben maar een klein onderdeel van het team", zei hij na de match. Wie hem gelooft, krijgt er een espresso van Conte bij.

De titel vieren ze in Napels alsof Maradona even uit de hemel was afgedaald, maar deze keer was het Lukaku die de fakkel droeg. En het vuur verspreidde zich als vanouds door de Quartieri Spagnoli, met shirts, vuurwerk en een traan. Want als zelfs La Gazzetta toegeeft dat Lukaku zijn kroon terug heeft, weet u: Italië heeft z’n kampioen. En z’n reus.