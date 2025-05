Gentse fans zijn duidelijk voor titelmatchen: "Hopen op een nederlaag tegen Union"

De Buffalo's beleven een moeilijke periode in de play-offs. Met slechts drie punten en 29 tegendoelpunten is dit het slechtste parcours ooit voor Gent, dat tien jaar geleden nog kampioen werd. Hoewel er sportief niets meer te winnen valt, speelt de club zondag toch een cruciale rol in de titelstrijd

Want enkel Gent kan Union nog van de titel houden. Dat zorgt voor een opmerkelijke situatie: een deel van de Gentse supporters hoopt openlijk dat hun eigen ploeg verliest, zodat aartsrivaal Club Brugge niet kampioen wordt. Deze bizarre wens werd zelfs bevestigd door de voorzitter van de supportersfederatie in Het Nieuwsblad. Op het supportersforum klonken uitspraken als “echte Buffalo’s hopen op een nederlaag tegen Union” en “na negen kansen moet nummer tien verloren worden”. De druk op de spelers is daarmee groot, want wat ze ook doen, het lijkt nooit goed genoeg voor de eigen aanhang. Toch zullen de spelers niet bewust verliezen, benadrukte Danijel Milicevic gisteren. Maar de gedachte aan een mindere prestatie zit wellicht ergens in het hoofd. Het zou zelfs kunnen dat bezoekende fans juichen bij een doelpunt van Union tegen Gent, een opmerkelijk fenomeen in zo’n belangrijke wedstrijd. Gent-coach Danijel Milicevic liet zich op zijn laatste persconferentie duidelijk uit over de situatie: “Wij zijn professionals. We hebben niets te verliezen en kunnen vrij voetballen. Voor sommige spelers is dit een kans om zich te tonen.” Ook Club Brugge-trainer Nicky Hayen sprak zich uit en hoopt dat het Gentse eergevoel zal zegevieren. “Onze fans wilden dat Union kampioen werd twee jaar geleden, maar wij hebben toen wel onze sportieve plicht gedaan. Als sportman wil je altijd winnen en je beste zelf zijn, of het nu om premies of transfers gaat.”