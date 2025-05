Bryan Heynen komt met verontschuldiging: "Geschrokken van eigen uitspraak"

KRC Genk eindigt dit seizoen op de derde plaats. Niemand die twijfelt dat er eigenlijk meer in zat voor de Limburgers, maar de play-offs waren genadeloos voor de Limburgers.

Twee weekends geleden zaten de play-offs er helemaal op voor KRC Genk. De thuisnederlaag tegen Club Brugge met 0-2 betekende het einde voor de Limburgers.

De ontgoocheling was gigantisch groot, zodat zelfs aanvoerder Bryan Heynen zijn kat stuurde om tekst en uitleg te geven aan de pers na de wedstrijd. Al was dat een heel bewuste keuze ook.

“Ik wilde me tegen mezelf beschermen”, vertelt hij over dat moment aan Het Belang van Limburg. “Na de nederlaag op Union had ik in een interview voor de HBVL-microfoon gesteld dat de play-offs oneerlijk waren.”

Heynen keek aardig op van zijn eigen uitlatingen. “Daar ben ik achteraf een beetje van geschrokken. Ik had me in mijn ontgoocheling anders moeten uitdrukken. Er is niks mis met de play-offs op zich, het is alleen de halvering van de punten die niet eerlijk aanvoelt.”

De halvering van de punten is volgens de kapitein van Genk een devaluatie van de eerste dertig matchen. “Het contrast is te groot. Zeker als alles wat meezit in de reguliere competitie ook nog eens tegenzit in de play-offs”, besluit hij.