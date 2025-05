'Charleroi gaat strijd aan met Club Brugge voor aanvaller, maar onweerstaanbaar aanbod op tafel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen zit er nog niet helemaal op. Toch zijn heel wat clubs al druk in de weer om hun team voor volgend seizoen samen te stellen.

Een maand geleden lieten we al weten dat Club Brugge de nodige interesse heeft in de Algerijnse vleugelaanvaller Adil Boulbina. Maar de concurrentie is groot.

Volgens DZ Foot, geciteerd door Africafoot, heeft Al Duhail SC serieuze interesse in de Algerijn. Het Qatarese team zou een onweerstaanbaar bod voorbereiden om de 22-jarige speler binnen te halen.

Djamel Belmadi, de toekomstige coach van Al Duhail, zou persoonlijk achter de transfer zitten. De concurrentie wordt echter alsmaar groter. De jonge Algerijn, momenteel onder contract bij Paradou AC tot 2026, heeft een marktwaarde van 2 miljoen euro.

Ajax deed al een bod van 1 miljoen euro. Ook Brest, Olympique Marseille en Real Betis tonen de nodige interesse in de speler. En ook uit ons land komt er concurrentie bij.

Naast Club Brugge heeft nu ook Charleroi zich gemeld als potentiële bestemming voor Boulbina. Dit betekent dat de Belgische club ambitie toont en zich wil mengen in de strijd met gerenommeerde Europese teams om de handtekening van de Algerijnse international.