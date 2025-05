Zijn laatste wedstrijd gespeeld voor de Vereniging? Christiaan Ravych is mysterieus na de redding van Cercle

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge speelt ook volgend seizoen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Verdediger Christiaan Ravych was vooral opgelucht, maar heeft hij zijn laatste wedstrijd voor de Vereniging gespeeld?

Na de 1-5 overwinning in de heenwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen was Cercle Brugge al bijna helemaal zeker van het behoud. Het sprankeltje hoop op een stunt van de Limburgers werd in de terugwedstrijd na vijf minuten al de kop ingedrukt met de 1-0 van Nazinho.

Cercle won uiteindelijk opnieuw van Patro Eisden Maasmechelen, nu met 3-1. En zo speelt de Vereniging ook volgend seizoen in eerste klasse. "Het enige woord die hier op zijn plaats is, is opluchting", zei verdediger Christiaan Ravych achteraf.

"We hebben dit seizoen 54 wedstrijden gespeeld, met veel ups en downs. Je wordt dan toch wat emotioneel omdat er zoveel stress weggaat. Met zoveel kwaliteiten in de ploeg moet je altijd in eerste klasse blijven."

Ravych bedankt supporters van Cercle voor de steun

"Ook een dikke pluim voor de supporters van Cercle. Het is één groot familie, ze zitten voor altijd in mijn hart. Ze zijn er in goede en slechte tijden, van de vierde plaats tot de derde laatste plaats. Dikke pluim voor hen en volgend seizoen opnieuw."

"Ik neem zaterdagavond het vliegtuig en vertrek op vakantie. Wanneer we terug worden verwacht? Dat is een vraag voor Rembert Vromant (sportief directeur, nvdr.). Ik weet het, maar ga niet vrijgeven wanneer dat is", klonk het mysterieus. Of speelt er iets anders?

De 22-jarige verdediger speelt sinds juli 2021 voor Cercle en heeft nog een contract tot midden 2027, met nog een optie van een jaar. Zijn marktwaarde wordt op zo'n 5 miljoen euro geschat, niemand scoort hoger bij Cercle. Vraag is of de Vereniging hem kan houden als er een interessante aanbieding komt.