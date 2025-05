Franky Van der Elst verrast en zegt wie voor hem de trainer van het jaar is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG staat op een zucht van de titel en Pocognoli van zijn eerste grote triomf als coach. Maar krijgt hij ook de eretitel van Trainer van het Jaar? Franky Van der Elst heeft zo zijn bedenkingen.

Sébastien Pocognoli kan Union SG dit weekend zijn eerste titel in 90 jaar tijd bezorgen. Bij een zege zijn de Brusselaars zeker van het kampioenschap, de kans dat het foutloopt lijkt enorm klein.

Union begon met een grote achterstand aan de play-offs en stond op een bepaald moment zelfs op de negende plaats in het klassement. Er was een serieus inhaalmanoeuvre nodig om de eerste plaats te bereiken.

Pocognoli leverde goed werk, maar of hij ook de prijs voor Trainer van het Jaar zal winnen? "Dat weet ik zo niet", zegt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Over het hele seizoen is dat voor mij toch Nicky Hayen."

"Ik wil Pocognoli niets tekortdoen, maar Hayen heeft de beker gewonnen, kwam met Club bij de laatste zestien in de Champions League én zal 25 op 30 pakken in de play-offs", gaat hij verder.

"Zijn prestatie is geweldig, maar je moet dat toch altijd een poco afwachten", gaat hij verder over de Union-coach. "Jacky Mathijssen en Bob Peeters leken ook ooit de grote mannen van ons trainersgild te worden, maar de toekomst kent niemand. Behalve dan zondag. Als Union 90 minuten door speelt tegen AA Gent, dan wordt het minstens 4-0."