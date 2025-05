Cercle Brugge redt zich, maar grondige evaluatie zal ervoor zorgen dat er maandag koppen zullen rollen

Cercle Brugge mag opgelucht ademhalen. Na een turbulent seizoen verzekerde het zich vrijdagavond van het behoud in de Jupiler Pro League. Coach Bernd Storck blijft aan boord, maar binnen het sportieve en technische beleid lijken veranderingen onvermijdelijk.

Cercle Brugge had vrijdagavond geen kind aan Patro Eisden. Het behoud is een feit, maar het seizoen liet diepe sporen na.

CEO Klaas Reynaert sprak na afloop duidelijke taal in Het Nieuwsblad: “Nu is het wel tijd voor een grondige evaluatie.” Cercle speelde liefst 54 wedstrijden dit seizoen en belandde uiteindelijk in de Relegation Play-offs, iets wat met het beschikbare budget van 25 miljoen euro nooit had mogen gebeuren.

De terugkeer van Bernd Storck, de ‘wonderdokter voor clubs in sportieve nood’, had het gewenste effect. Onder zijn leiding vond Cercle opnieuw wat stabiliteit. CEO Reynaert bevestigde dat Storck ook volgend seizoen de coach blijft: “Er is contractueel overeengekomen dat Bernd Storck bij Cercle blijft in het geval dat we in 1A blijven.”

Toch blijft er kritiek hangen, met name richting technisch directeur Rembert Vromant, die al maanden onder vuur ligt bij de supporters. Ook de brede technische staf wordt in vraag gesteld.

Zwaar seizoen met een strenge evaluatie

Reynaert, die pas sinds maart CEO is en voordien CFO was bij Anderlecht, geeft toe dat het seizoen zwaar woog. “Degradatiestress weegt enorm op zo’n jonge groep, maar ook op iedereen uit de entourage. Dit mag dus niet meer gebeuren. Net als vier coaches op één seizoen, dat is evenmin goed.”

Cercle was met voorsprong de jongste ploeg in zowel de Conference League als in de Jupiler Pro League, maar slaagde er niet in om de verwachtingen in te lossen. “Toch is een feestje nu even terecht en ook nodig”, besluit Reynaert. “Maar het echte werk begint maandag, met de evaluatie van wat misging.”