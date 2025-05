Bij Club Brugge zit er eentje die wil vertrekken, maar... hij heeft een probleem

Nicky Hayen moet keuzes maken. Romeo Vermant, de revelatie van de afgelopen weken, is geschorst voor de laatste wedstrijd tegen Antwerp. Daardoor krijgt Gustav Nilsson vermoedelijk nog eens een basisplaats, ondanks zijn teleurstellende statistieken.

Maar ook voor Ferran Jutglà ligt er zondag een kans op tafel - en misschien wel zijn laatste bij Club Brugge. Jutglà kampte de afgelopen weken met een schouderblessure, maar zou tegen Antwerp opnieuw inzetbaar zijn. Ondanks een degelijk seizoen – hij was betrokken bij een handvol doelpunten – is de Catalaan zijn basisplaats kwijtgespeeld.

Nu Vermant out is, zou een sterke invalbeurt of zelfs basisplaats hem opnieuw in de kijker kunnen zetten. Niet alleen bij de staf, maar vooral bij potentiële clubs. Want Jutglà wil weg. Na drie seizoenen bij blauw-zwart lonkt hij naar een terugkeer naar Spanje, het liefst in La Liga.

Alleen is de interesse vandaag veel minder concreet dan tijdens de wintermercato, schrijft HLN. Wat toen leek op een vertrek, is stilgevallen. En dus moet hij zich nog eens bewijzen om dat dossier opnieuw leven in te blazen.

Club Brugge is intussen ook aan het hertekenen. Romeo Vermant wordt binnenkort verwacht zijn contract te verlengen en met Nicolò Tresoldi, spits van Hannover, hoopt blauw-zwart deze zomer minstens één extra aanvaller aan te trekken. De concurrentie voor Jutglà wordt dus niet kleiner.

Voor Gustav Nilsson is het zondag vooral zaak om alsnog met een goed gevoel afscheid te nemen. Dertien matchen zonder goal of assist zijn hard, zeker voor een spits van een topclub. Een doelpunt tegen Antwerp zou zijn imago bij de fans misschien nog enigszins oppoetsen. Maar voor Jutglà telt meer dan imago: voor hem staat zijn transferzomer op het spel.