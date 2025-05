Jackpot voor Antwerp? verschillende Europese clubs azen op middenvelder

Verschillende Europese clubs volgen Mahamadou Doumbia, middenvelder van Antwerp. Met een contract tot 2027 zou de 21-jarige Malinees deze zomer al kunnen vertrekken.

Mahamadou Doumbia, een 21-jarige middenvelder, zou deze zomer al Antwerp kunnen verlaten. Volgens transferexpert Ekrem Konur tonen verschillende Europese clubs interesse in de Malinese speler.

Juventus, Napoli, Brighton, Everton en Sevilla tonen interesse in de middenvelder van Antwerp, Mahamadou Doumbia.



De Belgische club zal luisteren naar biedingen tussen €15-20 miljoen voor de 21-jarige Malinees.

Juventus, Napoli, Brighton, Everton en Sevilla volgen zijn situatie. De speler staat onder contract tot 2027, maar Antwerp zal luisteren naar aanbiedingen tussen 15 en 20 miljoen euro.

Doumbia heeft een goed seizoen achter de rug, zonder spectaculair te zijn, maar zijn potentieel lijkt voldoende om clubs van verschillende niveaus aan te trekken. Zijn box-to-box profiel valt in de smaak.

Het is afwachten wie actie onderneemt. De interesse is er, maar op dit moment is er nog geen concreet bod uitgebracht.

Een transfer is waarschijnlijk, maar niet gegarandeerd. Alles zal afhangen van de wil van de speler... en de toewijding van de geïnteresseerden.