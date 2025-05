Knipoog naar Union of plagerij richting Club Brugge: Cercle Brugge fans vierden het behoud met een zéér opvallend liedje

Aan het einde van de wedstrijd zongen de supporters van Cercle een lied ter ondersteuning van Union Saint-Gilloise, of als een provocatie tegen Club Brugge, met het oog op een beslissende laatste speeldag in de titelstrijd.

De sfeer was vrijdagavond ronduit feestelijk in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge had na de ruime overwinning in de heenmatch tegen Patro Eisden (5-1) zijn behoud in de Jupiler Pro League al zo goed als veiliggesteld. Met een overtuigende 3-1-zege in de terugwedstrijd werd de klus definitief geklaard (totale score: 8-2).

Spanning was er nauwelijks in deze return. Patro hoopte nog op een mirakel en probeerde de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Nazinho maakte al na vijf minuten korte metten met die ambitie. Kort voor de rust verdubbelde Cercle de voorsprong vanaf de stip.

De thuisfans hoefden zich geen moment zorgen te maken. Zelfs na de eerredder van Van Landschoot, een kwartier voor tijd, bleef het vertrouwen intact. De overwinning werd gevierd alsof het een kampioenschap betrof.

Opvallend liedje

Opvallend moment: vlak voor het eindsignaal galmde plots “Brussel, mijn stad” door het stadion. Niet zomaar een lied: het is de bekende hymne van Union Saint-Gilloise, en dus een opvallende knipoog. De fans van Cercle hebben al jaren warme banden met die van Union, en het gezang klonk, in het Frans, verrassend accuraat.

Een vriendelijke steunbetuiging aan hun vrienden uit Sint-Gillis dus, maar ook een kleine sneer richting stadsrivaal Club Brugge, die zondag zelf nog aan de bak moet tegen Antwerp. Cercle hoopt alvast dat Union wint van Gent en zo Club van de titel houdt.